Великобритания раскритиковала Дж.Керри за заявления в отношении Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Великобритания раскритиковала госсекретаря США Джона Керри за то, что он назвал израильское правительство "самым правым в истории Израиля", передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Предполагается, что этот шаг сблизит британского премьер-министра Терезу Мэй и избранного президента США Дональда Трампа.
В своем 70-минутном выступлении в среду Дж.Керри предупредил, что строительство израильских поселений ставит под угрозу ближневосточный мирный процесс.
Как заявил официальный представитель Т.Мэй, британское правительство считает, что, хотя строительство поселений на оккупированных палестинских территориях нелегальное, очевидно, что эти поселения - далеко не единственная проблема в этом конфликте.
"Мы не считаем, что путь к миру - это сосредоточенность на одной проблеме. И мы не считаем уместными нападки на состав демократически избранного правительства страны-союзника", - говорится в заявлении пресс-секретаря Т.Мэй.
Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой говорится, что постройка Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе и Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались.