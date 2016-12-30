Британія розкритикувала Дж.Керрі за заяви щодо Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Велика Британія розкритикувала держсекретаря США Джона Керрі за те, що він назвав ізраїльський уряд “найбільш правим в історії Ізраїлю”, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Передбачається, що цей крок зблизить британського прем’єр-міністра Терезу Мей і обраного президента США Дональда Трампа.
У своєму 70-хвилинному виступі в середу Дж.Керрі попередив, що будівництво ізраїльських поселень ставить під загрозу близькосхідний мирний процес.
Як заявив офіційний представник Т.Мей, британський уряд вважає, що, хоча будівництво поселень на окупованих палестинських територіях нелегальне, очевидно, що ці поселення - далеко не єдина проблема в цьому конфлікті.
“Ми не вважаємо, що шлях до миру - це зосередженість на одній проблемі. І ми не вважаємо доречними нападки на склад демократично обраного уряду країни-союзника”, - йдеться в заяві прес-секретаря Т.Мей.
Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій говориться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території “не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права”. Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.