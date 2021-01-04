Британия первой начнет вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Великобритания станет первой в мире страной, которая в понедельник введет прививки от коронавирусной болезни COVID-19 с помощью вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Великобритания станет первой страной, которая в понедельник развернет недорогую и легко транспортируемую вакцину AstraZeneca Оксфордского университета от COVID-19, что является еще одним шагом вперед в глобальном ответе на пандемию", - сообщили в СМИ.
Указано, что вакцину можно транспортировать при температуре, в холодильнике, что упрощает ее доставку.
Отмечается, что за последние недели случаи заболевания COVID-19 в Великобритании резко выросли и в воскресенье было зарегистрировано около 55 тыс. новых случаев заболевания. Это также связано с новым штаммом вируса.
"Распространение этого варианта вируса также заставило правительство сменить подход к вакцинации. Великобритания сейчас отдает приоритет первой дозе вакцины как можно большему количеству людей, чем предоставлению вторых доз. Задержка распределения последующих доз должна помочь растянуть поставки. Изменение стратегии вызвало критику со стороны некоторых британских врачей", - говорится в сообщении.
Напомним, Индия одобрила антикоронавирусную вакцину AstraZeneca.