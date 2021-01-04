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Британія першою розпочне вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Велика Британія стане першою у світі країною, яка у понеділок запровадить щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 за допомогою вакцини AstraZeneca. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Британія першою розпочне вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca

"Велика Британія стане першою країною, яка у понеділок розгорне недорогу та легко транспортовану вакцину AstraZeneca Оксфордського університету від COVID-19, що є ще одним кроком вперед у глобальній відповіді на пандемію", - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що вакцину можна транспортувати при температурі, яка є у холодильнику, що спрощує її доставку.

Зазначається, що за останні тижні випадки захворювання на COVID-19 у Великій Британії різко зросли і у неділю було зареєстровано близько 55 тис. нових випадків захворювання. Це також пов’язано із новим штамом вірусу.

"Поширення цього варіанту вірусу також змусило уряд змінити підхід до вакцинації. Британія зараз надає пріоритет першій дозі вакцини якомога більшій кількості людей, аніж наданню других доз. Затримка розподілу наступних доз повинна допомогти розтягнути поставки. Зміна стратегії викликала критику з боку деяких британських лікарів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Індія схвалила антикоронавірусну вакцину AstraZeneca.

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