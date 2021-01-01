Індія схвалила антикоронавірусну вакцину AstraZeneca
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Індійський регулятор медикаментів схвалив вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19, розроблену AstraZeneca та Оксфордським університетом. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
"Індійський регулятор з контролю за медикаментами схвалив у п'ятницю вакцину проти коронавірусу для екстреного використання, розроблену AstraZeneca та Оксфордським університетом", - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що представник Індійської центральної організації з контролю за медикаментами відмовився від коментарів.
Нагадаємо, в Індії нещодавно підтвердили шість випадків нового штаму коронавірусу.