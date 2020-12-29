В Індії підтвердили шість випадків нового штаму коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Індії підтвердили шість випадків нового штаму коронавірусу в осіб, які повернулися з Великої Британії. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
“Шість випадків більш заразного варіанту COVID-19, вперше виявленого у Великій Британії, були підтверджені в Індії. Шість осіб, які повернулися з Великої Британії, перебувають в ізоляції”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що минулого тижня Індія приєдналася до списку країн, які припинили польоти до та з Великої Британії.
Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що мутації коронавірусу продовжаться і надалі.
У Великій Британії про виявлення нового штаму коронавірусу повідомили в середині грудня. За словами прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона, він є на 70% більш заразним за поширений раніше. Директор європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге вказав, що нова мутація, наскільки зараз відомо, на тяжкість захворювання не впливає.