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В Индии подтвердили шесть случаев нового штамма коронавируса

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Индии подтвердили шесть случаев нового штамма коронавируса у лиц, вернувшихся из Великобритании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

В Индии подтвердили шесть случаев нового штамма коронавируса

"Шесть случаев более заразного варианта COVID-19, впервые обнаруженного в Великобритании, были подтверждены в Индии. Шесть человек, которые вернулись из Великобритании, находятся в изоляции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе Индия присоединилась к списку стран, прекративших полеты в и из Великобритании.

Напомним, в ВОЗ заявили, что мутации коронавируса продолжатся и в дальнейшем.

В Великобритании об обнаружении нового штамма коронавируса сообщили в середине декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, он на 70% более заразный за распространенный ранее. Директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге указал, что новая мутация, насколько сейчас известно, на тяжесть заболевания не влияет.

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