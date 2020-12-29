В Индии подтвердили шесть случаев нового штамма коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Индии подтвердили шесть случаев нового штамма коронавируса у лиц, вернувшихся из Великобритании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
"Шесть случаев более заразного варианта COVID-19, впервые обнаруженного в Великобритании, были подтверждены в Индии. Шесть человек, которые вернулись из Великобритании, находятся в изоляции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на прошлой неделе Индия присоединилась к списку стран, прекративших полеты в и из Великобритании.
Напомним, в ВОЗ заявили, что мутации коронавируса продолжатся и в дальнейшем.
В Великобритании об обнаружении нового штамма коронавируса сообщили в середине декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, он на 70% более заразный за распространенный ранее. Директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге указал, что новая мутация, насколько сейчас известно, на тяжесть заболевания не влияет.