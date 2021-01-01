Индия одобрила антикоронавирусную вакцину AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Индийский регулятор медикаментов одобрил вакцину от коронавирусной болезни COVID-19, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Индийский регулятор по контролю за медикаментами одобрил в пятницу вакцину против коронавируса для экстренного использования, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом", - сообщили в СМИ.
Указано, что представитель Индийской центральной организации по контролю за медикаментами отказался от комментариев.
Напомним, в Индии недавно подтвердили шесть случаев нового штамма коронавируса.