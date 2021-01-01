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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 55877 просмотра

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Индия одобрила антикоронавирусную вакцину AstraZeneca

Киев • УНН

 • 17303 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Индийский регулятор медикаментов одобрил вакцину от коронавирусной болезни COVID-19, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Индия одобрила антикоронавирусную вакцину AstraZeneca

"Индийский регулятор по контролю за медикаментами одобрил в пятницу вакцину против коронавируса для экстренного использования, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом", - сообщили в СМИ.

Указано, что представитель Индийской центральной организации по контролю за медикаментами отказался от комментариев.

Напомним, в Индии недавно подтвердили шесть случаев нового штамма коронавируса.

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