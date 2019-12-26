Brent выросла в цене выше 67 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг утром выросли в цене до 67,44 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,36%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 61,33 доллара за баррель, прибавив 0,36%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.