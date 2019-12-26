Brent зросла в ціні вище 67 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у четвер зранку зросли в ціні до 67,44 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:06, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,36%.
При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 61,33 долара за барель, додавши 0,36%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.