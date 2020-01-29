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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Фокс Ньюс

Brent торгуется выше 60 долл. за баррель

Киев • УНН

 • 15834 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в среду утром выросли в цене до 60,28 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Brent торгуется выше 60 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,29%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,14 доллара за баррель, прибавив 1,23%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

Украинские Национальные Новости

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