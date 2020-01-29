Brent торгується вище 60 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у середу зранку зросли в ціні до 60,28 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:04, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,29%.
При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 54,14 долара за барель, додавши 1,23%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.