Brent подорожала до 53 долл. за баррель в ожидании решений ОПЕК+
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в понедельник утром в ходе торгов выросли в цене до 53,07 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:25, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,45%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 49,61 доллара за баррель, прибавив 2,25%.
Цены на нефть выросли в понедельник на ожиданиях того, что ОПЕК и союзники, в том числе Россия, на встрече позднее 4 января могут оставить ограничения добычи на текущих уровнях в феврале, поскольку пандемия коронавируса сохраняет опасения по поводу повышенного спроса в первой половине года, пишет Reuters.
Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020 года пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.
12 апреля 2020 года страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.
Заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривало ограничения добычи до конца 2020 года на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021-го до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря 2020 года.
Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря прошлого года договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с весны 2020 года. Однако, с определенными послаблениями - согласно новым договоренностям, с начала 2021 года ограничения изменятся: в январе участники альянса смогут увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Условия соглашения будут пересматриваться ежемесячно, отмечает ВВС.
ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей в сутки, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке.
Новости о прогрессе в области вакцин против COVID-19 в последнее время привели к определенному укреплению цен на нефть.