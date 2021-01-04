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Brent подорожала до 53 долл. за баррель в ожидании решений ОПЕК+

Киев • УНН

 • 12536 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в понедельник утром в ходе торгов выросли в цене до 53,07 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Brent подорожала до 53 долл. за баррель в ожидании решений ОПЕК+

По данным издания по состоянию на 8:25, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,45%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 49,61 доллара за баррель, прибавив 2,25%.

Цены на нефть выросли в понедельник на ожиданиях того, что ОПЕК и союзники, в том числе Россия, на встрече позднее 4 января могут оставить ограничения добычи на текущих уровнях в феврале, поскольку пандемия коронавируса сохраняет опасения по поводу повышенного спроса в первой половине года, пишет Reuters.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020 года пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля 2020 года страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривало ограничения добычи до конца 2020 года на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021-го до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря 2020 года.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря прошлого года договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с весны 2020 года. Однако, с определенными послаблениями - согласно новым договоренностям, с начала 2021 года ограничения изменятся: в январе участники альянса смогут увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Условия соглашения будут пересматриваться ежемесячно, отмечает ВВС.

ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей в сутки, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке.

Новости о прогрессе в области вакцин против COVID-19 в последнее время привели к определенному укреплению цен на нефть.

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