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Історична угода: країни-члени ОПЕК+ домовились скоротити видобуток нафти в умовах пандемії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. ОПЕК, Росія та інші нафтовидобувні країни домовилися в неділю скоротити видобуток на рекордні обсяги, що становить близько 10% світових поставок, щоб підтримати ціни на нафту в умовах пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела в організації, передає УНН.

“Група, відома як ОПЕК+, погодилася скоротити видобуток на 9,7 млн. барелів на день в травні-червні після досягнення компромісу з Мексикою”, — пише видання.

Цю інформацію, зокрема, підтвердив міністр нафти Кувейту Халед аль-Фаділ у своєму Twitter за результатами засідання членів організації в рамках відеоконференції.

“Ми оголошуємо про завершення історичної угоди щодо скорочення видобутку нафти приблизно на 10 мільйонів барелів в день у членів ОПЕК+, починаючи з 1 травня 2020 року”, — написав він.

Нагадаємо, експерт спрогнозував вплив рішень ОПЕК+ і світової енергетичної кризи на Україну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Після дискусій в ОПЕК+ Росія спробує зняти з себе санкції ЄС — експерт

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