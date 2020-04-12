Историческая сделка: страны-члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились в воскресенье сократить добычу на рекордные объемы, что составляет около 10% мировых поставок, чтобы поддержать цены на нефть в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в организации, передает УНН.
“Группа, известная как ОПЕК+, согласилась сократить добычу на 9,7 млн. баррелей в день в мае-июне после достижения компромисса с Мексикой”, — пишет издание.
Эту информацию, в частности, подтвердил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадил в своем Twitter по результатам заседания членов организации в рамках видеоконференции.
“Мы объявляем о завершении исторического соглашения по сокращению добычи нефти примерно на 10 млн баррелей в день у членов ОПЕК+, начиная с 1 мая 2020 года”, — написал он.
Напомним, эксперт спрогнозировал влияние решений ОПЕК+ и мирового энергетического кризиса на Украину.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После дискуссий в ОПЕК+ Россия попытается снять с себя санкции ЕС — эксперт