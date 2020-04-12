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Историческая сделка: страны-члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии

Историческая сделка: страны-члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии

Киев  •  УНН

 • 27831 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились в воскресенье сократить добычу на рекордные объемы, что составляет около 10% мировых поставок, чтобы поддержать цены на нефть в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в организации, передает УНН.

“Группа, известная как ОПЕК+, согласилась сократить добычу на 9,7 млн. баррелей в день в мае-июне после достижения компромисса с Мексикой”, — пишет издание.

Эту информацию, в частности, подтвердил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадил в своем Twitter по результатам заседания членов организации в рамках видеоконференции.

“Мы объявляем о завершении исторического соглашения по сокращению добычи нефти примерно на 10 млн баррелей в день у членов ОПЕК+, начиная с 1 мая 2020 года”, — написал он.

Напомним, эксперт спрогнозировал влияние решений ОПЕК+ и мирового энергетического кризиса на Украину.

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