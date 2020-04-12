Историческая сделка: страны-члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии

КИЕВ. 12 апреля. УНН. ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились в воскресенье сократить добычу на рекордные объемы, что составляет около 10% мировых поставок, чтобы поддержать цены на нефть в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в организации, передает УНН.