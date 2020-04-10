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Експерт спрогнозував вплив рішень ОПЕК+ і світової енергетичної кризи на Україну

Експерт спрогнозував вплив рішень ОПЕК+ і світової енергетичної кризи на Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Ухвалена напередодні декларація учасників зустрічі ОПЕК+, її вплив на ринок, а також ситуація з коронавірусом у світі матимуть негативний вплив на українську сферу енергетики. Про це під час дискусії Київського безпекового форуму “Наслідки глобальної енергетичної кризи для України” сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, передає кореспондент УНН.

“На мій погляд, декларація, яка вчора була прийнята командою ОПЕК+, не дозволить досягти таких рівнів цін, які були раніше, і в принципі ціни на нафту будуть перебувати в параметрі десь 30-35 долларів США за барель. При чому, я б сказав, що Росії буде вкрай важко виконати ці умови, тому що згідно з декларацією Росія має скороти видобуток на 1,5 млн барелей на добу. Це Росії, я вважаю, буде навіть технічно важко зробити, оскільки її родовища не такі гнучкі, і вона не може так різко реагувати на попит і пропозицію, як, наприклад, Саудівська Аравія чи Норвегія, чи інші країни”, — зазначив експерт.

Він нагадав, що, якщо в березні на засіданні ОПЕК+ Росія відмовилась скорочувати на 0,5 млн барелей на добу, то зараз вона буде змушена взяти зобов’язання щодо скорочення втричі більші.

“У таких умовах, безумовно, що ціни будуть низькі на нафту, і це відобразиться на українському ринку, особливо на компанії "Укрнафта“. Тут потрібно приймати якісь серйозні заходу з боку уряду,.. щоб зберегти цю компанію", - додав експерт.

Він також вказав, що "безумовно, що ціни на природний газ будуть теж достатньо низькі".

"Ціна на сьогодні на газ на європейському ринку теж надзвичайно низька, вона становить десь 80 доларів за тисячу кубічних метрів. Що це означає для ринку природного газу в Україні? Це означає, що також Нафтогаз може мати певні фінансові складнощі, особливо це стосується видобутку природного газу, і інвестиційна привабливість українського газового сектору може бути нижча, особливо нових проектів, тому що по такій ціні буде важко працювати з економікою. І це треба теж враховувати”, — зазначив Омельченко.

Він також підкреслив, що найбільш складна ситуація на сьогодні все ж відбувається на ринку електричної енергії.

“Це начебто не пов’язано напряму з цінами на нафту і газ, але коронавірус прискорив кризові явища на енергетичному ринку України, які і так проглядались. Насамперед, критичний збиток компаній, які зараз можна оцінювати — вже з початку року понад 30 млрд грн, це тільки, наприклад, вугільна галузь, і теплові електростанції очікують десь збитки в цьому рівні, на рівні 30 млрд грн. Ви знаєте, яка кризова ситуація склалась з атомною енергетикою, у якої немає навіть грошей на зарплати”, — додав він.

Нагадаємо, напередодні Росія і Саудівська Аравія домовилися про істотне скорочення видобутку нафти

Як повідомляв УНН, нова угода ОПЕК+ не виправдала сподівань, ціна нафти різко впала.

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