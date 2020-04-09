Росія та Саудівська Аравія домовилися про скорочення видобутку нафти - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Росія і Саудівська Аравія домовилися про істотне скорочення видобутку нафти. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на два джерела, передає УНН.
“Джерело в ОПЕК і окреме російське джерело повідомили агентству Reuters, що Росії і Саудівській Аравії вдалося усунути свої основні перешкоди на шляху до укладення нової угоди щодо скорочення нафти”, — йдеться в повідомленні.
За словами третього джерела, сьогодні ОПЕК та інші виробники нафти повинні були обговорити питання про скорочення видобутку нафти до 20 мільйонів барелів на добу, що еквівалентно приблизно 20% світових поставок.
“Це глобальна угода”, — сказало джерело в ОПЕК.
Він не уточнив, чи будуть в цьому брати участь Сполучені Штати.
Як повідомляв УНН, станом на ранок 9 квітня ф’ючерси на нафту зміцнилися в кінці сесії торгів у середу на фоні надій на те, що ОПЕК і її союзники укладуть угоду про скорочення видобутку в четвер.