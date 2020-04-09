Нафта продовжує дорожчати в очікуванні угоди про скорочення видобутку

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту зміцнилися в кінці сесії торгів у середу на тлі надій на те, що ОПЕК і її союзники укладуть угоду про скорочення видобутку в четвер. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.