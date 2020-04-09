Нафта продовжує дорожчати в очікуванні угоди про скорочення видобутку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту зміцнилися в кінці сесії торгів у середу на тлі надій на те, що ОПЕК і її союзники укладуть угоду про скорочення видобутку в четвер. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Ціни на нафту впали в 2020 році через зниження попиту через пандемію коронавірусу і надлишкову пропозицію. Brent падала до 21,65 дол., найнижчого рівня з 2002 року 30 березня.
Очікується, що зустріч в четвер з відеоконференцією між Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзниками, в тому числі Росією - групою, відомою як ОПЕК+, - буде більш успішною, ніж їхня зустріч у березні, яка завершилася невдачею - зі зниженням цін.
"Тиск на ці країни дуже великий", - сказав аналітик групи Price Futures Філ Флінн.
Настрої на ринку зросли на очікуваннях, що угода може бути досягнута після того, як у ЗМІ з'явилася думка, що Росія скоротить обсяги видобутку, а міністр енергетики Алжиру сказав, що очікує "плідної" зустрічі.
Росія готова скоротити видобуток нафти на 1,6 мільйона барелів на день, повідомило інформаційне агентство ТАСС з посиланням на неназваного чиновника міністерства енергетики за день до онлайн-конференції.
Група республіканців у Палаті представників США в середу повідомила спадкоємному принцу Саудівської Аравії Мухаммеду ібн Салману, що економічне і військове співробітництво між двома країнами перебуває під загрозою, якщо королівство не допоможе стабілізувати ціни, скоротивши видобуток нафти.
Хоча джерела ОПЕК заявляють, що угода зі скорочення виробництва обумовлена участю Сполучених Штатів, залишаються сумніви щодо того, чи буде Вашингтон робити свій вклад.
У вівторок Міністерство енергетики США заявило, що обсяг виробництва в країні знижується без дій уряду.
Нагадаємо, 9 квітня нафта Brent торгується вище 33 дол. за барель.