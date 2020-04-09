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Нафта продовжує дорожчати в очікуванні угоди про скорочення видобутку

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту зміцнилися в кінці сесії торгів у середу на тлі надій на те, що ОПЕК і її союзники укладуть угоду про скорочення видобутку в четвер. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Ціни на нафту впали в 2020 році через зниження попиту через пандемію коронавірусу і надлишкову пропозицію. Brent падала до 21,65 дол., найнижчого рівня з 2002 року 30 березня.

Очікується, що зустріч в четвер з відеоконференцією між Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзниками, в тому числі Росією - групою, відомою як ОПЕК+, - буде більш успішною, ніж їхня зустріч у березні, яка завершилася невдачею - зі зниженням цін.

"Тиск на ці країни дуже великий", - сказав аналітик групи Price Futures Філ Флінн.

Настрої на ринку зросли на очікуваннях, що угода може бути досягнута після того, як у ЗМІ з'явилася думка, що Росія скоротить обсяги видобутку, а міністр енергетики Алжиру сказав, що очікує "плідної" зустрічі.

Росія готова скоротити видобуток нафти на 1,6 мільйона барелів на день, повідомило інформаційне агентство ТАСС з посиланням на неназваного чиновника міністерства енергетики за день до онлайн-конференції.

Група республіканців у Палаті представників США в середу повідомила спадкоємному принцу Саудівської Аравії Мухаммеду ібн Салману, що економічне і військове співробітництво між двома країнами перебуває під загрозою, якщо королівство не допоможе стабілізувати ціни, скоротивши видобуток нафти.

Хоча джерела ОПЕК заявляють, що угода зі скорочення виробництва обумовлена ​​участю Сполучених Штатів, залишаються сумніви щодо того, чи буде Вашингтон робити свій вклад.

У вівторок Міністерство енергетики США заявило, що обсяг виробництва в країні знижується без дій уряду.

Нагадаємо, 9 квітня нафта Brent торгується вище 33 дол. за барель.

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