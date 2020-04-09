Нефть продолжает дорожать в ожидании сделки о сокращении добычи

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть укрепились в конце сессии торгов в среду на фоне надежд на то, что ОПЕК и ее союзники заключат соглашение о сокращении добычи в четверг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.