Нефть продолжает дорожать в ожидании сделки о сокращении добычи
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть укрепились в конце сессии торгов в среду на фоне надежд на то, что ОПЕК и ее союзники заключат соглашение о сокращении добычи в четверг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Цены на нефть рухнули в 2020 году из-за снижения спроса из-за пандемии коронавируса и избыточного предложения. Brent падала до 21,65 долл., самого низкого уровня с 2002 года 30 марта.
Ожидалось, что встреча в четверг с видеоконференцией между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками, в том числе Россией - группой, известной как ОПЕК+, - будет более успешной, чем их встреча в марте, которая завершилась неудачей - со снижением цен.
"Давление на эти страны очень велико", - сказал аналитик группы Price Futures Фил Флинн.
Настроения на рынке выросли на ожиданиях, что сделка может быть достигнута после того, как в СМИ появилось мнение, что Россия сократит объемы добычи, а министр энергетики Алжира сказал, что ожидает "плодотворной" встречи.
Россия готова сократить добычу нефти на 1,6 миллиона баррелей в день, сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на неназванного чиновника министерства энергетики за день до онлайн-конференции.
Группа республиканцев в Палате представителей США в среду сообщила наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману, что экономическое и военное сотрудничество между двумя странами находится под угрозой, если королевство не поможет стабилизировать цены, сократив добычу нефти.
Хотя источники ОПЕК заявляют, что сделка по сокращению производства обусловлена участием Соединенных Штатов, остаются сомнения относительно того, будет ли Вашингтон вносить свой вклад.
Во вторник Министерство энергетики США заявило, что объем производства в стране снижается без действий правительства.
Напомним, 9 апреля нефть Brent торгуется выше 33 долл. за баррель.