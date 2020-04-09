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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Нефть продолжает дорожать в ожидании сделки о сокращении добычи

Нефть продолжает дорожать в ожидании сделки о сокращении добычи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть укрепились в конце сессии торгов в среду на фоне надежд на то, что ОПЕК и ее союзники заключат соглашение о сокращении добычи в четверг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Цены на нефть рухнули в 2020 году из-за снижения спроса из-за пандемии коронавируса и избыточного предложения. Brent падала до 21,65 долл., самого низкого уровня с 2002 года 30 марта.

Ожидалось, что встреча в четверг с видеоконференцией между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками, в том числе Россией - группой, известной как ОПЕК+, - будет более успешной, чем их встреча в марте, которая завершилась неудачей - со снижением цен.

"Давление на эти страны очень велико", - сказал аналитик группы Price Futures Фил Флинн.

Настроения на рынке выросли на ожиданиях, что сделка может быть достигнута после того, как в СМИ появилось мнение, что Россия сократит объемы добычи, а министр энергетики Алжира сказал, что ожидает "плодотворной" встречи.

Россия готова сократить добычу нефти на 1,6 миллиона баррелей в день, сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на неназванного чиновника министерства энергетики за день до онлайн-конференции.

Группа республиканцев в Палате представителей США в среду сообщила наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману, что экономическое и военное сотрудничество между двумя странами находится под угрозой, если королевство не поможет стабилизировать цены, сократив добычу нефти.

Хотя источники ОПЕК заявляют, что сделка по сокращению производства обусловлена ​​участием Соединенных Штатов, остаются сомнения относительно того, будет ли Вашингтон вносить свой вклад.

Во вторник Министерство энергетики США заявило, что объем производства в стране снижается без действий правительства.

Напомним, 9 апреля нефть Brent торгуется выше 33 долл. за баррель.

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