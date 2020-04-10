Нова угода ОПЕК+ не виправдала сподівань, ціна нафти різко впала
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Котирування нафти марки Brent упали до позначки менш як 32 долари за барель. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Це сталося після того, як на очікуваннях близької угоди про значне спільне скорочення видобутку як серед учасників Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), так і серед партнерів картелю ціна Brent зростала до понад 36 доларів за барель.
Нагадаємо, Росія і Саудівська Аравія домовилися про нову угоду зі скорочення видобутку нафти на 20 мільйонів барелей на добу.
Раніше цього місяця президент США Дональд Трамп обіцяв накласти тарифи на імпорт нафти, якщо Росія та Саудівська Аравія не домовляться скоротити її виробництво. Трамп додав, що хоче захистити американську нафтову індустрію, яка виробляє найбільше нафти.
Через коронавірус глобальний попит на нафту впав на приблизно 20 мільйонів барелей на день, або на одну п'яту. Ціни на нафту впали до майже 20-річного мінімуму. Різке скорочення цін загрожує банкрутством американським компаніям, які виробляють більш дорогу нафту.
7 березня Ер-Ріяд анонсував, що збільшить виробництво нафти на 20 відсотків до практично 12 мільйонів барелей на добу. Це сталося на наступний день після розвалу угоди ОПЕК+. Москва відмовилася від пропозиції учасницям угоди скоротити видобуток нафти на 1,5 мільйона барелей на добу до кінця року.