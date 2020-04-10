Новое соглашение ОПЕК+ не оправдало надежд, цена нефти резко упала
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Котировки нефти марки Brent упали до отметки менее 32 долларов за баррель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Это произошло после того, как на ожиданиях близкого соглашения о значительном совместное сокращение добычи как среди участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), так и среди партнеров картеля цена Brent росла до более 36 долларов за баррель.
Напомним, Россия и Саудовская Аравия договорились о новом соглашении по сокращению добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки.
Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп обещал наложить тарифы на импорт нефти, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся сократить ее производство. Трамп добавил, что хочет защитить американскую нефтяную индустрию, которая производит больше нефти.
Из-за коронавируса глобальный спрос на нефть упал на примерно 20 млн баррелей в день, или на одну пятую. Цены на нефть упали до почти 20-летнего минимума. Резкое сокращение цен грозит банкротством американским компаниям, которые производят более дорогую нефть.
7 марта Эр-Рияд анонсировал, что увеличит производство нефти на 20 процентов до практически 12 млн баррелей в сутки. Это произошло на следующий день после развала сделки ОПЕК+. Москва отказалась от предложения участникам сделки сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки к концу года.