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Эксперт спрогнозировал влияние решений ОПЕК+ и мирового энергетического кризиса на Украину

Эксперт спрогнозировал влияние решений ОПЕК+ и мирового энергетического кризиса на Украину

Киев  •  УНН

 • 14075 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Принятая накануне декларация участников встречи ОПЕК+, ее влияние на рынок, а также ситуация с коронавирусом в мире будут иметь негативное влияние на украинскую сферу энергетики. Об этом во время дискуссии Киевского форума "Последствия глобального энергетического кризиса для Украины" сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает корреспондент УНН.

"На мой взгляд, декларация, вчера принятая командой ОПЕК+, не позволит достичь таких уровней цен, которые были раньше, и в принципе цены на нефть будут находиться в параметре где 30-35 долларов США за баррель. Причем, я бы сказал, что России будет крайне трудно выполнить эти условия, так как согласно декларации Россия должна сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки. Это России, я считаю, будет даже технически трудно сделать, поскольку ее месторождения не так гибки, и она не может так резко реагировать на спрос и предложение, как, например, Саудовская Аравия или Норвегия, или другие страны", - отметил эксперт.

Он напомнил, что, если в марте на заседании ОПЕК+ Россия отказалась сокращать на 0,5 млн баррелей в сутки, то сейчас она будет вынуждена взять обязательства по сокращению втрое больше.

"В таких условиях, безусловно, что цены будут низкие на нефть, и это отразится на украинском рынке, особенно на компании "Укрнафта". Здесь нужно принимать какие-то серьезные мероприятия со стороны правительства,.. чтобы сохранить эту компанию", - добавил эксперт.

Он также указал, что "безусловно, что цены на природный газ будут тоже достаточно низкие".

"На сегодня на газ на европейском рынке тоже очень низкая, она составляет около 80 долларов за тысячу кубических метров. Что это значит для рынка природного газа в Украине? Это значит, что также Нафтогаз может иметь определенные финансовые сложности, особенно это касается добычи природного газа, и инвестиционная привлекательность украинского газового сектора может быть ниже, особенно новых проектов, так как по такой цене будет трудно работать с экономикой. И это надо тоже учитывать", - отметил Омельченко.

Он также подчеркнул, что наиболее сложная ситуация на сегодня все же происходит на рынке электрической энергии.

"Это вроде не связано напрямую с ценами на нефть и газ, но коронавирус ускорил кризисные явления на энергетическом рынке Украины, которые и так просматривались. Прежде всего, критические убытки компаний, которые сейчас можно оценивать - уже с начала года более 30 млрд грн, это только, например, угольная отрасль, и тепловые электростанции ожидают где-то убытки на этом уровне, на уровне 30 млрд грн. Вы знаете, какая кризисная ситуация сложилась с атомной энергетикой, в которой нет даже денег на зарплаты", - добавил он.

Напомним, накануне Россия и Саудовская Аравия договорились о существенном сокращении добычи нефти.

Как сообщал УНН, новая сделка ОПЕК+ не оправдала ожиданий, цена нефти резко упала.

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