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Після дискусій в ОПЕК+ Росія спробує зняти з себе санкції ЄС - експерт

Київ • УНН

 • 16453 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Нічні дискусії в ОПЕК+ склались не на користь Росії, тож з огляду свою економічну ситуацію вона спробує зняти з себе санкції ЄС, зокрема накладені через агресію проти України. Про це під час дискусії Київського безпекового форуму “Наслідки глобальної енергетичної кризи для України” сказала експерт з енергетики, Президент аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко, передає кореспондент УНН.

“За результатами нічного обговорення ОПЕК+, навряд чи можна сказати, що ціни на нафту і на газ будуть сильно рости”, — сказала експерт.

На її думку, ціни будуть залишатись низькими, в той час як Росія планувала у 2020 році ціни і на газ і на нафту значно вищі — на нафту бюджетування було приблизно 40 дол. за барель, на газ близько 200 дол.

“Зараз ми бачимо 20 і менше за барель і в районі 100, іноді менше, на газ. Відповідно, я думаю, що Росія вже буде готуватись до кількох років суттєвої економічної кризи. Це вже видно по їх заявах, матеріалах та статтях. І, очевидно, буде намагатись шукати додаткових джерел надходжень до бюджету. Чому це важливо? Тому що я думаю зараз буде додатково багато енергії вкладено в те, щоб зняти санкції з себе, в першу чергу, накладені через війну з Україною, через захоплення Криму і війну на Донбасі. Ми вже бачимо ці спроби”, — наголосила Павленко, згадавши російську резолюцію в ООН.

З її слів, ця енергія РФ буде тільки наростати, тому що у другій половині 2020 року головування в ЄС переходить до Німеччини.

“Ми знаємо, які гарні відносини Росія має з великим німецьким бізнесом, тому, я думаю, що будуть спроби не продовжувати санкції проти РФ в другій половині 2020 року”, — додала експерт.

Як повідомляв УНН, напередодні Росія і Саудівська Аравія домовилися про істотне скорочення видобутку нафти.

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