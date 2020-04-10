Після дискусій в ОПЕК+ Росія спробує зняти з себе санкції ЄС - експерт

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Нічні дискусії в ОПЕК+ склались не на користь Росії, тож з огляду свою економічну ситуацію вона спробує зняти з себе санкції ЄС, зокрема накладені через агресію проти України. Про це під час дискусії Київського безпекового форуму “Наслідки глобальної енергетичної кризи для України” сказала експерт з енергетики, Президент аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко, передає кореспондент УНН.