После дискуссий в ОПЕК+ Россия попытается снять с себя санкции ЕС - эксперт

"По результатам ночного обсуждения ОПЕК+, вряд ли можно сказать, что цены на нефть и на газ будут сильно расти", - сказала эксперт.

По ее мнению, цены будут оставаться низкими, в то время как Россия планировала в 2020 году цены и на газ и на нефть значительно выше - на нефть бюджетирование было примерно 40 долл. за баррель, газ около 200 долл.

"Сейчас мы видим 20 и меньше баррель и в районе 100, иногда меньше, газ. Соответственно, я думаю, что Россия уже будет готовиться к нескольким годам существенного экономического кризиса. Это уже видно по их заявлениям, материалам и статьям. И, очевидно, будет пытаться искать дополнительные источники поступлений в бюджет. Почему это важно? Потому что я думаю сейчас будет дополнительно много энергии вложено в то, чтобы снять санкции с себя, в первую очередь, наложенные за войны с Украиной, из-за захвата Крыма и войну на Донбассе. Мы уже видим эти попытки", - подчеркнула Павленко, вспомнив русскую резолюцию в ООН.

По ее словам, эта энергия РФ будет только нарастать, так как во второй половине 2020 года председательство в ЕС переходит к Германии.

"Мы знаем, какие хорошие отношения Россия имеет с большим немецким бизнесом, поэтому, я думаю, что будут попытки не продолжать санкции против РФ во второй половине 2020 года", - добавила эксперт.

Как сообщал УНН, накануне Россия и Саудовская Аравия договорились о существенном сокращении добычи нефти.