Нафта Brent зросла в ціні вище 49 дол. за барель

За даними видання станом на 8:06, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 2,09%.

При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 46,47 долара за барель, втративши 1,82%.

Ціни на нафту виросли в п'ятницю, прямуючи до результату у вигляді п'ятого тижня зростання після того, як основні виробники погодилися продовжувати обмежувати виробництво, щоб впоратися з попитом, на який вплинув коронавірус, але компроміс не виправдав очікувань, пише Reuters.

Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, у четвер домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з травня цього року. Однак, з певними послабленнями - відповідно до нових домовленостей, з початку 2021 року обмеження зміняться: у січні учасники альянсу зможуть збільшити видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу. Умови угоди будуть переглядатися щомісяця, відзначає ВВС.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Наразі укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачає обмеження видобутку на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі напередодні. ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів на добу, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку.

Новини про прогрес в області вакцин проти COVID-19 останнім часом сприяли певному зміцненню цін на нафту.