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Brent подорожчала до 53 дол. за барель в очікуванні рішень ОПЕК+

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у понеділок зранку під час торгів зросли в ціні до 53,07 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

Brent подорожчала до 53 дол. за барель в очікуванні рішень ОПЕК+

За даними видання станом на 8:25, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 2,45%.

При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 49,61 долара за барель, додавши 2,25%.

Ціни на нафту виросли в понеділок на очікуваннях того, що ОПЕК і союзники, у тому числі Росія, на зустрічі пізніше 4 січня можуть залишити обмеження видобутку на поточних рівнях в лютому, оскільки пандемія коронавірусу зберігає побоювання з приводу підвищеного попиту в першій половині року, пише Reuters.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня 2020 року пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня 2020 року країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачала обмеження видобутку до кінця 2020 року на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня 2020 року.

Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня минулого року домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з весни 2020 року. Однак, з певними послабленнями - відповідно до нових домовленостей, з початку 2021 року обмеження зміняться: у січні учасники альянсу зможуть збільшити видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу. Умови угоди будуть переглядатися щомісяця, відзначає ВВС.

ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів на добу, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку.

Новини про прогрес в області вакцин проти COVID-19 останнім часом сприяли певному зміцненню цін на нафту.

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