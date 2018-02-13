Ложь о встрече с Путиным: глава МИД Нидерландов ушел в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра, который признался, что солгал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, ушел в отставку, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По информации СМИ, Зейлстра заявил, что его авторитет пошатнулся настолько, что он не мог продолжать работу.
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Ранее Зейлстра признался, что врал о том, что якобы присутствовал на встрече с Путиным, где обсуждались "Россия и окрестности", в состав которых должны были войти Россия, Беларусь, Украина и страны Прибалтики.