Брехня про зустріч із Путіним: глава МЗС Нідерландів пішов у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Глава МЗС Нідерландів Хальбе Зейлстра, який зізнався, що збрехав про зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у 2006 році, пішов у відставку, передає УНН із посиланням на Reuters.
За інформацією ЗМІ, Зейлстра заявив, що його авторитет похитнувся настільки, що він не міг продовжувати роботу.
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Раніше Зейлстра зізнався, що брехав про те, що нібито був присутній на зустрічі з Путіним, де обговорювалися “Росія і околиці”, до складу яких повинні були увійти Росія, Білорусія, Україна і країни Прибалтики.