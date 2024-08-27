"Бред сивой кобылы". Пользователи раскритиковали Гетманцева за сообщение о задержании Дурова

Председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова и заявил, что как соучастников преступления нужно привлекать к уголовной ответственности банки или финансовые компании за возможность р2р платежей за наркотики или нелегальную водку, а перевозчиков за пересылку нелегальных сигарет. Однако украинцы его раскритиковали за такую позицию, пишет УНН.

Арест россиянина Дурова и предъявленные ему обвинения наталкивают на казалось бы очевидную, однако не до конца осознанную истину. Тот, кто активно способствует преступлению, является соучастником, даже если непосредственно его не совершает. Если банк или финка дает возможность р2р платежей за наркотики или нелегальную водку - он является соучастником преступления. Если перевозчик пересылает нелегальные сигареты - он является соучастником нелегальной торговли. Если платформа дает возможность размещать ссылки на детский порно-контент - она является соучастником. Если человек дает паспорт для регистрации нелегального ФОПа - он является соучастником в уклонении от налогообложения. Все составляющие инфраструктуры, используемые преступниками и не принимающие меры по пресечению преступлений, хотя могут понять и понимают преступный характер деяния - являются соучастниками, написал Гетманцев.

По его словам, в уголовном праве эта преступная роль называется пособник и хоть влечет менее строгую ответственность, чем организатор, но квалифицируется по той же самой статье Уголовного кодекса.

Однако читатели Telegram-канала Гетманцева раскритиковали такую позицию главы налогового комитета Рады. В частности, пользователи предположили, что по логике Гетманцева, после того, как преступник, одетый в кроссовки Adidas, сбежал от правоохранителей к ответственности должны привлечь компанию-производителя за качественную обувь для бега.

Еще по одному предположению, если грабители убегают на автомобиле, то автопроизводителя и тех, кто клал дорожное покрытие нужно привлечь к ответственности за соучастие. Пользователи отметили, что Гетманцев "несет бред сивой кобылы".

Кроме того, пользователи напомнили Гетманцеву, что существует субъективная часть преступления. "Человек знал или должен был знать о последствиях. Поэтому, после официального обращения правоохранительных органов о преступлении и его последствиях, дальнейшее уклонение от предотвращения устранения возможности возникновения аналогичных преступлений и является субъективной стороной преступления", - написал один из пользователей Сергей Коваленко.

Пользователи также поинтересовались, если председатель налогового комитета своими решениями заставляет бизнес уходить "в тень", не является ли он соучастником или организатором такого движения?

Напомним

Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа по подозрению в причастности к терроризму, мошенничеству и наркоторговле. Впоследствии парижский суд продлил содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова до 96 часов. Французские правоохранители выдвинули Павлу Дурову, основателю Telegram, обвинения в 12 преступлениях в Telegram.