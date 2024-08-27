"Брєд сивої кобили". Користувачі розкритикували Гетманцева за допис про затримання Дурова

ukenru
13:46 • 10290 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 25006 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 50873 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 83043 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 138275 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 180890 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 261082 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166061 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141871 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128281 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.2 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 128400 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 64210 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 97692 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 74361 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 59788 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 10340 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 128400 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 261086 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 197452 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 227588 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 5551 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 18910 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 22869 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 28044 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 38126 перегляди
Актуальне
"Брєд сивої кобили". Користувачі розкритикували Гетманцева за допис про затримання Дурова

"Брєд сивої кобили". Користувачі розкритикували Гетманцева за допис про затримання Дурова

Київ • УНН

 • 11859 перегляди

Голова податкового комітету ВР Гетманцев заявив, що платформи, які сприяють злочинам, є співучасниками. Користувачі розкритикували його позицію, назвавши її "брєдом сивої кобили".

Голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував затримання засновника Telegram Павла Дурова і заявив, що як співучасників злочину потрібно притягувати до кримінальної відповідальності банки або фінансові компанії за можливість р2р платежів за наркотики або нелегальну горілку, а перевізників за пересилання нелегальних цигарок. Проте українці його розкритикували за таку позицію, пише УНН.

Арешт росіянця Дурова та предʼявлені йому звинувачення наштовхують на здавалось би очевидну, однак не до кінця усвідомлену істину. Той, хто активно сприяє злочину є співучасником, навіть якщо безпосередньо його не вчиняє. Якщо банк або фінка дає можливість р2р платежів за наркотики або нелегальну горілку - він є співучасником злочину. Якщо перевізник пересилає нелегальні цигарки - він є співучасником нелегальної торгівлі. Якщо платформа дає можливість розміщувати посилання на дитячий порно-контент - вона є співучасником. Якщо людина дає паспорт для реєстрації нелегального ФОПа - вона є співучасником в ухиленні від оподаткування. Всі складові інфраструктури, що використовуються злочинцями і не вживають заходів щодо припинення злочинів, хоча можуть зрозуміти і розуміють злочинний характер діяння - є співучасниками,

За його словами, в кримінальному праві ця злочинна роль зветься пособник і хоч тягне менш сувору відповідальність, ніж організатор, але кваліфікується за тією ж самою статтею Кримінального кодексу.

Проте читачі Telegram-каналу Гетманцева розкритикували таку позицію голови податкового комітету Ради. Зокрема, користувачі припустили, що за логікою Гетманцева, після того, як злочинець, одягнений в кросівки Adidas, втік від правоохоронців до відповідальності мають притягнути компанію-виробника за якісне взуття для бігу.

Image

Ще за одним припущенням, якщо грабіжники втікають на автомобілі, то автовиробника і тих, хто клав дорожнє покриття потрібно притягнути до відповідальності за співучасть. Користувачі наголосили, що Гетманцев "несе брєд сивої кобили".

Image

Окрім того, юзери нагадали Гетманцеву, що існує субʼєктивна частина злочину. "Людина знала чи повинна була знати про наслідки. Тому, після офіційного звернення правоохоронних органів про злочин та його наслідки, подальше уникання від запобігання усунення можливості виникнення аналогічних злочинів і є субʼєктивною стороною злочину", - написав один із користувачів Сергій Коваленко.

Image

Користувачі також поцікавились, якщо голова податкового комітету своїми рішеннями змушує бізнес йти "в тінь", чи не є він співучасником або організатором такого руху?

Нагадаємо

Засновника Telegram Павла Дурова затримали 24 серпня в аеропорту Парижа за підозрою у причетності до тероризму, шахрайства та наркоторгівлі. Згодом паризький суд продовжив утримання під вартою засновника Telegram Павла Дурова до 96 годин. Французькі правоохоронці висунули Павлу Дурову, засновнику Telegram, звинувачення у 12 злочинах у Telegram.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$283.47
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,773.88
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63