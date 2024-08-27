"Брєд сивої кобили". Користувачі розкритикували Гетманцева за допис про затримання Дурова

Голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував затримання засновника Telegram Павла Дурова і заявив, що як співучасників злочину потрібно притягувати до кримінальної відповідальності банки або фінансові компанії за можливість р2р платежів за наркотики або нелегальну горілку, а перевізників за пересилання нелегальних цигарок. Проте українці його розкритикували за таку позицію, пише УНН.

Арешт росіянця Дурова та предʼявлені йому звинувачення наштовхують на здавалось би очевидну, однак не до кінця усвідомлену істину. Той, хто активно сприяє злочину є співучасником, навіть якщо безпосередньо його не вчиняє. Якщо банк або фінка дає можливість р2р платежів за наркотики або нелегальну горілку - він є співучасником злочину. Якщо перевізник пересилає нелегальні цигарки - він є співучасником нелегальної торгівлі. Якщо платформа дає можливість розміщувати посилання на дитячий порно-контент - вона є співучасником. Якщо людина дає паспорт для реєстрації нелегального ФОПа - вона є співучасником в ухиленні від оподаткування. Всі складові інфраструктури, що використовуються злочинцями і не вживають заходів щодо припинення злочинів, хоча можуть зрозуміти і розуміють злочинний характер діяння - є співучасниками, написав Гетманцев.

За його словами, в кримінальному праві ця злочинна роль зветься пособник і хоч тягне менш сувору відповідальність, ніж організатор, але кваліфікується за тією ж самою статтею Кримінального кодексу.

Проте читачі Telegram-каналу Гетманцева розкритикували таку позицію голови податкового комітету Ради. Зокрема, користувачі припустили, що за логікою Гетманцева, після того, як злочинець, одягнений в кросівки Adidas, втік від правоохоронців до відповідальності мають притягнути компанію-виробника за якісне взуття для бігу.

Ще за одним припущенням, якщо грабіжники втікають на автомобілі, то автовиробника і тих, хто клав дорожнє покриття потрібно притягнути до відповідальності за співучасть. Користувачі наголосили, що Гетманцев "несе брєд сивої кобили".

Окрім того, юзери нагадали Гетманцеву, що існує субʼєктивна частина злочину. "Людина знала чи повинна була знати про наслідки. Тому, після офіційного звернення правоохоронних органів про злочин та його наслідки, подальше уникання від запобігання усунення можливості виникнення аналогічних злочинів і є субʼєктивною стороною злочину", - написав один із користувачів Сергій Коваленко.

Користувачі також поцікавились, якщо голова податкового комітету своїми рішеннями змушує бізнес йти "в тінь", чи не є він співучасником або організатором такого руху?

Нагадаємо

Засновника Telegram Павла Дурова затримали 24 серпня в аеропорту Парижа за підозрою у причетності до тероризму, шахрайства та наркоторгівлі. Згодом паризький суд продовжив утримання під вартою засновника Telegram Павла Дурова до 96 годин. Французькі правоохоронці висунули Павлу Дурову, засновнику Telegram, звинувачення у 12 злочинах у Telegram.