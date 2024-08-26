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Кіберзлочини, шахрайство та наркотики: у Франції Дурову висунули звинувачення у 12 злочинах

Кіберзлочини, шахрайство та наркотики: у Франції Дурову висунули звинувачення у 12 злочинах

Київ • УНН

 • 20475 перегляди

Французька прокуратура звинуватила засновника Telegram у 12 злочинах, включаючи співучасть у наркоторгівлі та кіберзлочинах. Дурову загрожує до 10 років ув'язнення та штраф до 500 тис. євро.

Французькі правоохоронці висунули Павлу Дурову, засновнику Telegram, звинувачення у 12 злочинах у Telegram. Про це пише УНН з посиланням на заяву Паризький судовий трибунал.

Деталі 

Французька прокуратура уточнила, що Дурова підозрюють у 12 злочинах:

  • відмова передавати інформацію, необхідну для проведення розслідувань, за запитом правоохоронних органів;
  • співучасть у розповсюдженні наркотиків;
  • співучасть у кіберзлочинах;
  • співучасть у шахрайстві;
  • відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом;
  • незаконне надання криптографічних послуг та інструментів для забезпечення конфіденційності;
  • співучасть у зберіганні порнографічного контенту з неповнолітніми.

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За статтею про адміністрування онлайн-платформи, на якій дозволено незаконний обіг заборонених продуктів, контенту чи послуг Дурову загрожує санкція – від 5 до 10 років позбавлення волі та штраф від 150 тис. до 500 тис. євро.

У Франції також підкреслюють, що Дуров може перебувати під вартою до 28 серпня.

Нагадаємо

Засновника Telegram Павла Дурова затримали 24 серпня в аеропорту Парижа за підозрою у причетності до тероризму, шахрайства та наркоторгівлі. Згодом паризький суд продовжив утримання під вартою засновника Telegram Павла Дурова до 96 годин.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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