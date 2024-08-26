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Не політичне рішення: Макрон вперше прокоментував арешт Дурова у Франції

Київ • УНН

 • 17094 перегляди

Президент Франції заявив, що арешт засновника Telegram відбувся в рамках судового розслідування. Макрон підкреслив, що це рішення ухвалюють судді, а не політики, і Франція підтримує свободу вираження поглядів у межах закону.

Затримання засновника Telegram Павла Дурова в Парижі не має під собою політичних підстав. Про це заявив президент Франції Емануель Макрон, передає УНН.

Деталі

Макрон на своїй сторінці в X запевнив, що арешт засновника Telegram "відбувся в межах судового розслідування, що триває".

Це жодним чином не є політичним рішенням. Це рішення ухвалюють судді

- підкреслив французький лідер. 

За його словами, Франція підтримує свободу вираження поглядів, але у правовій державі свободи в соціальних мережах "реалізуються в межах, встановлених законом для захисту громадян і дотримання їхніх основних прав".

Саме суди, в умовах повної незалежності, мають забезпечувати дотримання закону

 – додав Макрон.

Нагадаємо

Засновника Telegram Павла Дурова затримали 24 серпня в аеропорту Парижа за підозрою у причетності до тероризму, шахрайства та наркоторгівлі. Згодом паризький суд продовжив утримання під вартою засновника Telegram Павла Дурова до 96 годин.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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