Не политическое решение: Макрон впервые прокомментировал арест Дурова во Франции

Задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже не имеет под собой политических оснований. Об этом заявил президент Франции Эмануэль Макрон, передает УНН.

Детали

Макрон на своей странице в X заверил, что арест основателя Telegram «состоялся в рамках продолжающегося судебного расследования».

Это никоим образом не является политическим решением. Это решение принимают судьи - подчеркнул французский лидер.

По его словам, Франция поддерживает свободу выражения взглядов, но в правовом государстве свободы в социальных сетях «реализуются в пределах, установленных законом для защиты граждан и соблюдения их основных прав».

Именно суды, в условиях полной независимости, должны обеспечивать соблюдение закона - добавил Макрон.

Напомним,

Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа по подозрению в причастности к терроризму, мошенничеству и наркоторговле. Впоследствии парижский суд продлил содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова до 96 часов.