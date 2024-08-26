Не политическое решение: Макрон впервые прокомментировал арест Дурова во Франции
Киев • УНН
Президент Франции заявил, что арест основателя Telegram состоялся в рамках судебного расследования. Макрон подчеркнул, что это решение принимают судьи, а не политики, и Франция поддерживает свободу выражения мнений в рамках закона.
Задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже не имеет под собой политических оснований. Об этом заявил президент Франции Эмануэль Макрон, передает УНН.
Детали
Макрон на своей странице в X заверил, что арест основателя Telegram «состоялся в рамках продолжающегося судебного расследования».
Это никоим образом не является политическим решением. Это решение принимают судьи
По его словам, Франция поддерживает свободу выражения взглядов, но в правовом государстве свободы в социальных сетях «реализуются в пределах, установленных законом для защиты граждан и соблюдения их основных прав».
Именно суды, в условиях полной независимости, должны обеспечивать соблюдение закона
Напомним,
Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа по подозрению в причастности к терроризму, мошенничеству и наркоторговле. Впоследствии парижский суд продлил содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова до 96 часов.