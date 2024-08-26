Киберпреступления, мошенничество и наркотики: во Франции Дурову предъявили обвинения в 12 преступлениях

Французские правоохранители предъявили Павлу Дурову, основателю Telegram, обвинения в 12 преступлениях в Telegram. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Парижского судебного трибунала.

Детали

Французская прокуратура уточнила, что Дурова подозревают в 12 преступлениях:

отказ передавать информацию, необходимую для проведения расследований, по запросу правоохранительных органов;

соучастие в распространении наркотиков;

соучастие в киберпреступлениях;

соучастие в мошенничестве;

отмывание денег, полученных преступным путем;

незаконное предоставление криптографических услуг и инструментов для обеспечения конфиденциальности;

соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними.

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По статье об администрировании онлайн-платформы, на которой разрешен незаконный оборот запрещенных продуктов, контента или услуг Дурову грозит санкция - от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф от 150 тыс. до 500 тыс. евро.

Во Франции также подчеркивают, что Дуров может находиться под стражей до 28 августа.

Напомним,

Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа по подозрению в причастности к терроризму, мошенничеству и наркоторговле. Впоследствии парижский суд продлил содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова до 96 часов.