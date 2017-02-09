Бразильский суд снял руководство штата Рио-де-Жанейро с постов

Как удалось установить, губернатор Луиш Фернанду Пезан, вице-губернатор Франциску Дурнелеш и их администрация предоставляли государственные контакты компаниям в обмен на их финансирование избирательной кампании в 2014 году, когда Л.Пезан баллотировался на второй срок в качестве губернатора Рио.

Л.Пезан и Ф.Дурнелеш имеют право на апелляцию.