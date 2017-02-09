Бразильский суд снял руководство штата Рио-де-Жанейро с постов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Бразильский суд принял увольнения губернатора третьего по величине штата страны Рио-де-Жанейро. Также его свой пост должен покинуть его заместитель, передает УНН со ссылкой на Reuters .
Как удалось установить, губернатор Луиш Фернанду Пезан, вице-губернатор Франциску Дурнелеш и их администрация предоставляли государственные контакты компаниям в обмен на их финансирование избирательной кампании в 2014 году, когда Л.Пезан баллотировался на второй срок в качестве губернатора Рио.
Л.Пезан и Ф.Дурнелеш имеют право на апелляцию.