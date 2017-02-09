Бразильський суд зняв керівництво штату Ріо-де-Жанейро з постів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Бразильський суд ухвалив звільнення губернатора третього за величиною штату країни Ріо-де-Жанейро. Також його свою посаду повинен залишити його заступник, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як вдалося встановити, губернатор Луїш Фернанду Пезан, віце-губернатор Франциску Дурнелеш та їх адміністрація надавали державні контакти компаніям в обмін на їх фінансування виборчої кампанії в 2014 році, коли Л.Пезан балотувався на другий термін в якості губернатора Ріо.
Л.Пезан і Ф.Дурнелеш мають право на апеляцію.