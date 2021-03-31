Бразилия потратит еще миллиард долларов на борьбу с пандемией
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Бразилия потратит дополнительный миллиард долларов на борьбу с пандемией, поскольку страна ежедневно регистрирует смертность. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Президент Бразилии Жаир Болсонаро подписал распоряжение о выплате более 918 000 000 долларов нового кредита для борьбы с пандемией COVID-19, поскольку за прошедшие сутки страна достигла рекордных 3780 смертей.
Сейчас на Бразилию приходится примерно четверть ежедневных смертей от COVID-19 во всем мире, больше, чем в любой другой стране.
Новый кредит будет использован для укрепления системы здравоохранения Бразилии, заявило министерство финансов. А именно использует его в более 2600 клиниках здравоохранения, а также для строительства новых больничных коек.
По данным ВОЗ, в стране зафиксировали уже 12 664 058 случаев коронавируса, 317 936 человек умерли.
Напомним
Бразилия зарегистрировала рекордные 100 158 новых случаев коронавируса в сутки 25 марта. Биомедицинский институт Бутантан в бразильском штате Сан-Паулу готов начать испытания собственной вакцины против коронавирусной инфекции ButanVac, начало применения которой запланировано на июль.