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Бразилія зафіксувала понад 100 тисяч нових випадків коронавірусу за добу

Бразилія зафіксувала понад 100 тисяч нових випадків коронавірусу за добу

Київ • УНН

 • 13413 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Бразилія зареєструвала рекордні 100 158 нових випадків коронавірусу за добу 25 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Рекордна кількість хворих, а також ще 2 777 смертей від COVID-19, була зафіксована через день після того, як Бразилія перевищила 300 000 смертей в результаті пандемії, що є найгіршою в світі смертністю після Сполучених Штатів.

Спалах Бразилії встановив щотижневі рекорди через нерівномірне розповсюдження вакцин, відсутність національної координації та новий інфекційний варіант. Критики, в тому числі вищі законодавці, пов'язані з президентом, все частіше звинувачують президента Жаїра  Болсонаро в тому, що він не впорався з пандемією. 

Болсонаро, який поставив під сумнів "поспіх" купувати вакцини минулого року, пообіцяв активізувати прищеплення країни, орієнтуючись на 1 мільйон добових доз, порівняно з приблизно 350 000 на день протягом минулого тижня.

За даними ВООЗ, у Бразилії зафіксували 12 324 765 випадків коронавірусу, 303 726 осіб померли.

Додатково

Сполучені Штати намагалися перешкодити купівлі Бразилією російської вакцини від нового коронавірусу “Супутник V” в рамках загальних зусиль Вашингтона з протидії “поганому впливу” на держави Північної та Південної Америки. 

У зв'язку із зростанням числа інфекцій і смертей, викликаних коронавірусом в Бразилії, президент Жаїр Болсонаро в понеділок підтвердив, що він призначить Марсело Кейрогі на посаду заступника міністра охорони здоров'я Едуардо Пазуеллу.

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