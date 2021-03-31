Бразилія витратить ще мільярд доларів на боротьбу із пандемією

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Президент Бразилії Жаїр Болсонаро підписав розпорядження щодо виплати понад 918 мільйонів доларів нового кредиту для боротьби з пандемією COVID-19, оскільки за минулу добу країна досягла рекордних 3 780 смертей.

Наразі на Бразилію припадає приблизно чверть щоденних смертей від COVID-19 у всьому світі, більше, ніж у будь-якій іншій країні.

Новий кредит буде використаний для зміцнення системи охорони здоров'я Бразилії, заявило міністерство фінансів. А саме використає його у понад 2600 клініках охорони здоров’я, а також для будівництва нових лікарняних ліжок.

За даними ВООЗ, в країні зафіксували вже 12 664 058 випадків коронавірусу, 317 936 людей померли.

Нагадаємо

Бразилія зареєструвала рекордні 100 158 нових випадків коронавірусу за добу 25 березня. Біомедичний інститут Бутантан в бразильському штаті Сан-Паулу готовий почати випробування власної вакцини проти коронавірусної інфекції ButanVac, початок застосування якої заплановано на липень.