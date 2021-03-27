Бразилія розробила власну вакцину проти коронавірусу, застосовувати планують в липні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Біомедичний інститут Бутантан в бразильському штаті Сан-Паулу готовий почати випробування власної вакцини проти коронавірусної інфекції ButanVac, початок застосування якої заплановано на липень, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Губернатор Сан-Паулу Жоау Доріа заявив, що випробування препарату повинні початися в квітні, відразу після схвалення регулюючих органів.
Після успішних випробувань у травні заплановано розпочати масове виробництво вакцини. До липня Бразилія розраховує виробити близько 40 млн доз препарату.
В інституті Бутантан підкреслюють, що препарат буде використовуватися, в першу чергу, всередині країни, а вже потім до нього буде відкритий доступ для інших держав.
Проте, виробники розраховують, що розроблена в Бразилії вакцина допоможе побороти вірус в країнах третього світу.
"Пандемію можна взяти під контроль в Північній Америці і Європі, але в Африці, Латинській Америці і бідних країнах Азії вона залишиться", - підкреслює глава інституту Бутантан Дімас Ковас.
"Необхідні вакцини для цих країн. Там необхідно боротися з епідемією, щоб домогтися успіху на світовому рівні", - додав він.
За словами Коваса, випробування препарату на тваринах пройшли успішно. Він зазначив, що розроблений препарат безпечний. Більш того, він буде дешевшим порівняно з існуючими вакцинами.
Є ймовірність, що для успішної вакцинації проти COVID-19 може бути достатньо всього однієї дози ButanVac.
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Нагадаємо
Бразилія зареєструвала рекордні 100 158 нових випадків коронавірусу за добу 25 березня.