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Бразилія розробила власну вакцину проти коронавірусу, застосовувати планують в липні

Бразилія розробила власну вакцину проти коронавірусу, застосовувати планують в липні

Київ • УНН

 • 17279 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Біомедичний інститут Бутантан в бразильському штаті Сан-Паулу готовий почати випробування власної вакцини проти коронавірусної інфекції ButanVac, початок застосування якої заплановано на липень, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Губернатор Сан-Паулу Жоау Доріа заявив, що випробування препарату повинні початися в квітні, відразу після схвалення регулюючих органів.

Після успішних випробувань у травні заплановано розпочати масове виробництво вакцини. До липня Бразилія розраховує виробити близько 40 млн доз препарату.

В інституті Бутантан підкреслюють, що препарат буде використовуватися, в першу чергу, всередині країни, а вже потім до нього буде відкритий доступ для інших держав.

Проте, виробники розраховують, що розроблена в Бразилії вакцина допоможе побороти вірус в країнах третього світу.

"Пандемію можна взяти під контроль в Північній Америці і Європі, але в Африці, Латинській Америці і бідних країнах Азії вона залишиться", - підкреслює глава інституту Бутантан Дімас Ковас.

"Необхідні вакцини для цих країн. Там необхідно боротися з епідемією, щоб домогтися успіху на світовому рівні", - додав він.

За словами Коваса, випробування препарату на тваринах пройшли успішно. Він зазначив, що розроблений препарат безпечний. Більш того, він буде дешевшим порівняно з існуючими вакцинами.

Є ймовірність, що для успішної вакцинації проти COVID-19 може бути достатньо всього однієї дози ButanVac.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ: AstraZeneca планує розпочати випробування вакцини від COVID-19 у формі спрея

Нагадаємо

Бразилія зареєструвала рекордні 100 158 нових випадків коронавірусу за добу 25 березня.

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