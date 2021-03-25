ЗМІ: AstraZeneca планує розпочати випробування вакцини від COVID-19 у формі спрея
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Британсько-шведська компанія AstraZeneca і Оксфордський університет почали набирати учасників випробувань вакцини від коронавірусу у вигляді назального спрею, пише УНН з посиланням на Financial Times.
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Про це повідомила газета з посиланням на документи, які опинилися в її розпорядженні.
За даними видання, на першому етапі випробувань братимуть участь 30 фізично здорових дорослих у віці до 40 років. Половина отримає одну дозу препарату, друга половина — дві дози. Випробування триватимуть близько чотирьох місяців.
У разі успіху першої фази тестування продовжать, задіявши більше добровольців.
Довідка
Розроблену AstraZeneca вакцину від коронавірусу схвалили у Великій Британії 30 грудня минулого року, а 29 січня цього року подібний дозвіл дав медрегулятор Євросоюзу. Всього препарат використовується більш ніж в 70 країнах. Раніше в якості запобіжного заходу цілий ряд країн призупинили використання вакцини від AstraZeneca в зв’язку з повідомленнями про утворення тромбів у великих судинах при порушенні згортання крові у щеплених. Багато держав пізніше відновили щеплення препаратом.
Нове дослідження фармацевтичної компаніїї AstraZeneca показало ефективність вакцини в боротьбі з коронавірусом на 76%.