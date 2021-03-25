Нове дослідження вакцини AstraZeneca: ефективність у боротьбі з коронавірусом зменшилась
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Нове дослідження фармацевтичної компаніії AstraZeneca показало ефективність вакцини у боротьбі з коронавірусом на 76%. Про це пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
Найновіші розрахунки AstraZeneca базувались на 190 випадках COVID-19, які мали місце під час дослідження. Виявилося, що вакцина ефективна на 76%, замість зазначених раніше 79%.
Напередодні незалежна комісія, яка слідкує за дослідженням, звинуватила AstraZeneca у зборі даних задля реклами вакцини. AstraZeneca розраховувала на результати переважно американського дослідження, в якому взяли участь 32 000 людей, щоб допомогти відновити довіру до вакцини, яка, незважаючи на те, що вона широко використовується у Великобританії, Європі та інших країнах, зазнала зупинки вакцинації.
Європейська влада поставила під сумнів наскільки захищає вакцина літніх людей. Американське дослідження показало ефективність на 85% у добровольців віком від 65 років.
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Що було раніше
Компанія AstraZeneca провела дослідження своєї вакцини, ввівши препарат 30 тис. людям. В результаті вакцина виявилась ефективною в запобіганні коронавірусної інфекції на 79%.
Нагадаємо
Європейський союз буде ретельно вивчати всі запити на експорт виробленої на території об'єднання вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca до Великої Британії, поки виробник не виконає свої зобов'язання з постачання в країни ЄС.