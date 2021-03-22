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AstraZeneca озвучила попередні результати випробувань своєї вакцини у США: ефективність - 79%

AstraZeneca озвучила попередні результати випробувань своєї вакцини у США: ефективність - 79%

Київ • УНН

 • 14255 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Британсько-шведська компанія AstraZeneca та Оксфордський університет повідомили, що попередні результати третьої фази клінічних випробувань вакцини від COVID-19 у США свідчать про ефективність вакцини на рівні 79%, а для літніх людей від 65 років — 80%. Про це йдеться у пресрелізі компанії, передає УНН.

Цитата:

"Третя фаза випробувань вакцини AZD1222, проведених компанією AstraZeneca в США, продемонструвала статистично значущу ефективність вакцини у 79% при профілактиці симптоматичного COVID-19 і 100% ефективності при профілактиці важкого захворювання і госпіталізації", - йдеться у релізі компанії.

Деталі

Як зазначається, цей проміжний аналіз безпеки і ефективності вакцини був заснований на результатах від 32 449 учасників, у яких був 141 симптоматичний випадок COVID-19. У випробуванні вакцина була рандомізована щодо плацебо в співвідношенні 2:1.

"Ефективність вакцини була однаковою для різних національностей і віку. Примітно, що у учасників віком 65 років і старше ефективність вакцини становила 80%", - вказали у компанії.

Повідомляється, що вакцина добре переносилася, і незалежна комісія з моніторингу даних щодо безпечності (DSMB) не виявила "жодних проблем щодо безпечності, пов'язаних з вакциною".

"DSMB провела спеціальний огляд щодо тромботичних подій, а також тромбозу венозного синуса головного мозку (CVST) за допомогою незалежного невролога. DSMB не виявлено підвищеного ризику тромбозу або подій, що характеризуються тромбозом, серед 21 583 учасників, які отримали хоча б одну дозу вакцини. Спеціальний пошук CVST не виявив жодних подій під час цього випробування", - заявили у компанії.

Це випробування третьої фази, проведене компанією AstraZeneca в США, включало введення двох доз з чотиритижневим інтервалом. Попередні випробування показали, що збільшений інтервал до 12 тижнів демонструє більшу ефективність, що також підтверджується даними про імуногенність. Ці дані свідчать про те, що введення другої дози з інтервалом більше чотирьох тижнів може ще більше підвищити ефективність, зазначили у компанії.

У компанії готуються представити ці результати Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) і до постачання "мільйонів доз по всій Америці", якщо вакцина отримає дозвіл США на екстрене використання.

"AstraZeneca продовжить аналіз даних і підготовку до первинного аналізу, який буде представлений Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США для отримання дозволу на використання в надзвичайних ситуаціях в найближчі тижні", - сказано у повідомленні.

Паралельно первинний аналіз буде представлений для публікації в рецензованому журналі.

Що було раніше

У четвер Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) визнало препарат AstraZeneca безпечним і ефективним, зазначивши, що переваги від його використання переважують ризики. Відразу ж після заяви ЕМА про відновлення вакцинації повідомили в Німеччині, Франції, Італії, Португалії, Іспанії, Словенії і Нідерландах. Її призупиняли після повідомлень про виникнення тромбів у вакцинованих.

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