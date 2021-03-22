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AstraZeneca озвучила предварительные результаты испытаний своей вакцины в США: эффективность - 79%

AstraZeneca озвучила предварительные результаты испытаний своей вакцины в США: эффективность - 79%

Киев  •  УНН

 • 14247 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет сообщили, что предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 в США свидетельствуют об эффективности вакцины на уровне 79%, а для людей в возрасте от 65 лет - 80%. Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает УНН.

Цитата:

"Третья фаза испытаний вакцины AZD1222, проведенных компанией AstraZeneca в США, продемонстрировала статистически значимую эффективность вакцины в 79% при профилактике симптоматического COVID-19 и 100% эффективности при профилактике тяжелого заболевания и госпитализации", - говорится в релизе компании.

Детали

Как отмечается, этот промежуточный анализ безопасности и эффективности вакцины был основан на результатах от 32 449 участников, у которых был 141 симптоматический случай COVID-19. В испытании вакцина была рандомизирована по отношению к плацебо в соотношении 2:1.

"Эффективность вакцины была одинаковой для различных национальностей и возраста. Примечательно, что у участников в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины составила 80%", - указали в компании.

Сообщается, что вакцина хорошо переносилась, и независимая комиссия по мониторингу данных о безопасности (DSMB) не выявила "никаких проблем по безопасности, связанных с вакциной".

"DSMB провела специальный обзор по тромботическим событиям, а также по тромбозу венозного синуса головного мозга (CVST) с помощью независимого невролога. DSMB не обнаружено повышенного риска тромбоза или событий, характеризующихся тромбозом, среди 21 583 участников, получивших хотя бы одну дозу вакцины. специальный поиск CVST не выявил никаких событий во время этого испытания", - заявили в компании.

Это испытание третьей фазы, проведенное компанией AstraZeneca в США, включало введение двух доз с четырехнедельным интервалом. Предварительные испытания показали, что увеличенный интервал до 12 недель демонстрирует большую эффективность, что также подтверждается данными об иммуногенности. Эти данные свидетельствуют о том, что введение второй дозы с интервалом более четырех недель может еще больше повысить эффективность, отметили в компании.

В компании готовятся представить эти результаты Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и к поставке "миллионов доз по всей Америке", если вакцина получит разрешение США на экстренное использования.

"AstraZeneca продолжит анализ данных и подготовку к первичному анализу, который будет представлен Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

Параллельно первичный анализ будет представлен для публикации в рецензируемом журнале.

Что было ранее

В четверг Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) признало препарат AstraZeneca безопасным и эффективным, отметив, что преимущества от его использования перевешивают риски. Сразу же после заявления ЕМА о возобновлении вакцинации сообщили в Германии, Франции, Италии, Португалии, Испании, Словении и Нидерландах. Ее приостанавливали после сообщений о возникновении тромбов у вакцинированных.

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