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Бразилия и Аргентина создадут свою вакцину от COVID-19

Бразилия и Аргентина создадут свою вакцину от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20784 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Панамериканская организация здравоохранения (PAHO) выбрала два биомедицинские центры в Аргентине и Бразилии как региональные центры для разработки и производства вакцин на основе мРНК для борьбы с COVID-19 в Латинской Америке. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Идея заключается в том, чтобы привлечь имеющиеся производственные мощности, чтобы помочь перенести технологию вакцин, разработанную Moderna (MRNA.O) в США, в регион, который сильно пострадал от коронавируса до сих пор не имеет доступа к достаточному количеству вакцин.

Технологический институт био-Мангуиньоса с иммунобиологических препаратов в ФИОКРУЗ, ведущей медико-биологической лаборатории Бразилии, был избран за свою историю производства вакцин и уже сделал “многообещающий прогресс” в разработке технологии вакцинации мРНК.

Sinergium Biotech, биофармацевтическая компания частного сектора, была выбрана центром в Аргентине, и она будет сотрудничать с фармацевтической лабораторией МАБИСЕНС той же группы для разработки и производства активных ингредиентов вакцины.

Филиал Всемирной организации здравоохранения Америки заявил, что производство вакцин должно принести пользу всему региону, а распространение финансируется за счет Поворотного фонда PAHO.

Напомним

Великобритания отказалась от закупки франко-австрийской вакцины Valneva от COVID-19, которая находится в разработке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания Moderna запускает первую фазу испытаний мРНК-вакцин от ВИЧ

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