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Компанія Moderna запускає першу фазу випробувань мРНК-вакцин від ВІЛ

Компанія Moderna запускає першу фазу випробувань мРНК-вакцин від ВІЛ

Київ • УНН

 • 18078 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Фармацевтична компанія Moderna оголосила, що до кінця 2021 року почне 1 фазу випробувань на людях вакцин на основі мРНК проти ВІЛ. Про це інформує УНН з посиланням на Firstwordpharma.

Деталі

Moderna повідомила, що компанія планує почати 1 фазу випробувань як для mRNA-1644, mRNA-1644v2-Core та мРНК-1574 в 2021 році.

Фінальні результати цієї фази очікуються в травні 2023 року.

Доповнення

Moderna відновила розробки вакцин від ВІЛ і грипу, які були перервані через COVID-19. Під час пандемії компанія використовувала технологію мРНК (ту ж технологію, що лежить в основі вакцини від ВІЛ) для виготовлення вакцини від коронавірусу. На відміну від традиційних щеплень, технологія мРНК створює білки, які вчать імунну систему розпізнавати вірус. Вчені вважають, що такий підхід ефективний і проти мутацій. Технологія виявилася досить ефективною в боротьбі з COVID-19, що, на думку дослідників, може гарантувати успіх вакцин проти ВІЛ.

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