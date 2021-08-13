Компанія Moderna запускає першу фазу випробувань мРНК-вакцин від ВІЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Фармацевтична компанія Moderna оголосила, що до кінця 2021 року почне 1 фазу випробувань на людях вакцин на основі мРНК проти ВІЛ. Про це інформує УНН з посиланням на Firstwordpharma.
Деталі
Moderna повідомила, що компанія планує почати 1 фазу випробувань як для mRNA-1644, mRNA-1644v2-Core та мРНК-1574 в 2021 році.
Фінальні результати цієї фази очікуються в травні 2023 року.
Доповнення
Moderna відновила розробки вакцин від ВІЛ і грипу, які були перервані через COVID-19. Під час пандемії компанія використовувала технологію мРНК (ту ж технологію, що лежить в основі вакцини від ВІЛ) для виготовлення вакцини від коронавірусу. На відміну від традиційних щеплень, технологія мРНК створює білки, які вчать імунну систему розпізнавати вірус. Вчені вважають, що такий підхід ефективний і проти мутацій. Технологія виявилася досить ефективною в боротьбі з COVID-19, що, на думку дослідників, може гарантувати успіх вакцин проти ВІЛ.