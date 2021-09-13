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Велика Британія відмовилася від закупівлі франко-австрійської вакцини Valneva від COVID-19, яка перебуває у розробці

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Франко-австрійська корпорація біотехнологій Valneva повідомила в понеділок, що британський уряд скасував замовлення на поставку вакцини від коронавірусу, яка створюється нею. Про це йдеться у заяві компанії, пише УНН.

Деталі

У ній пояснюється, що укладений раніше “контракт містить умову, що дозволяє уряду Великої Битанії зупинити його дію”. “Британська сторона стверджує тепер, що компанія Valneva не виконала ряд зобов’язань за контрактом, що ми заперечуємо найрішучішим чином”, — підкреслюється в заяві.

Розробка вакцини Valneva

У серпні Valneva оголосила про проведення додаткових перевірок в рамках третьої фази клінічних випробувань власної вакцини від коронавірусу. Дослідження проходять у Новій Зеландії за участю добровольців у віці 56 років і старше. У компанії зазначають, що дана фаза необхідна для більш точної оцінки імунної відповіді і безпеки при вакцинації представників старшої вікової групи.

Друга група випробовуваних включатиме 600 осіб у віці 12 років і старше, і їм вводиться вакцина на основі одного з варіантів коронавірусу, після чого буде проведено порівняння з результатами стандартного зразка вакцини. В обох групах добровольці отримують по дві дози з інтервалом в 28 днів. Valneva розраховує подати заявку на реєстрацію свого препарату до кінця цього року, якщо результати випробувань виявляться задовільними.

Міністр-делегат при міністрі економіки, фінансів і відновлення Франції, відповідальний за промисловість, Аньєс Панье-Рюнаше повідомила 3 вересня, виступаючи в ефірі радіостанції Sud Radio, що французькі біотехнологічні корпорації Sanofi і Valneva найближчим часом оголосять про результати своїх програм по створенню вакцин від COVID-19.

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