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Великобритания отказалась от закупки франко-австрийской вакцины Valneva от COVID-19, находящейся в разработке

Великобритания отказалась от закупки франко-австрийской вакцины Valneva от COVID-19, находящейся в разработке

Киев  •  УНН

 • 16955 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Франко-австрийская корпорация биотехнологий Valneva сообщила в понедельник, что британское правительство отменило заказ на поставку создаваемой ею вакцины от коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании, пишет УНН.

Детали

В нем поясняется, что заключенный ранее “контракт содержит условие, позволяющее правительству Великобритании остановить его действие”. “Британская сторона утверждает теперь, что компания Valneva не выполнила ряд обязательств по контракту, что мы отрицаем самым решительным образом”, — подчеркивается в заявлении.

Разработка вакцины Valneva

В августе Valneva объявила о проведении дополнительных проверок в рамках третьей фазы клинических испытаний собственной вакцины от коронавируса. Исследования проходят в Новой Зеландии с участием добровольцев в возрасте 56 лет и старше. В компании отмечают, что данная фаза необходима для более точной оценки иммунного ответа и безопасности при вакцинации представителей старшей возрастной группы.

Вторая группа испытуемых будет включать 600 человек в возрасте 12 лет и старше, и им вводится вакцина на основе одного из вариантов коронавируса, после чего будет проведено сравнение с результатами стандартного образца вакцины. В обеих группах добровольцы получают по две дозы с интервалом в 28 дней. Valneva рассчитывает подать заявку на регистрацию своего препарата до конца этого года, если результаты испытаний окажутся удовлетворительными.

Министр-делегат при министре экономики, финансов и восстановления Франции, ответственный за промышленность, Аньес Панье-Рюнаше сообщила 3 сентября, выступая в эфире радиостанции Sud Radio, что французские биотехнологические корпорации Sanofi и Valneva в ближайшее время объявят о результатах своих программ по созданию вакцин от COVID-19.

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