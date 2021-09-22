Бразилія та Аргентина створять свою вакцину від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Панамериканська організація охорони здоров'я (PAHO) обрала два біомедичні центри в Аргентині та Бразилії як регіональні центри для розробки та виробництва вакцин на основі мРНК для боротьби з COVID-19 у Латинській Америці. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Ідея полягає у тому, щоб залучити наявні виробничі потужності, щоб допомогти перенести технологію вакцин, розроблену Moderna (MRNA.O) у США, у регіон, який сильно постраждав від коронавірусу і досі не має доступу до достатньої кількості вакцин.
Технологічний інститут біо-Мангуїньоса з імунобіологічних препаратів у Фіокрузі, провідній медико-біологічній лабораторії Бразилії, був обраний за свою історію виробництва вакцин і вже зробив "багатообіцяючий прогрес" у розробці технології вакцинації мРНК.
Sinergium Biotech, біофармацевтична компанія приватного сектору, була обрана центром в Аргентині, і вона буде співпрацювати з фармацевтичною лабораторією МАБІСЕНС тієї ж групи для розробки та виробництва активних інгредієнтів вакцини.
Філіал Всесвітньої організації охорони здоров’я Америки заявив, що виробництво вакцин має принести користь усьому регіону, а розповсюдження фінансується за рахунок Поворотного фонду PAHO.
Нагадаємо
Велика Британія відмовилася від закупівлі франко-австрійської вакцини Valneva від COVID-19, яка перебуває у розробці.
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