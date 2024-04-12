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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
khersonskaya-oblastХерсонская область
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Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
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Эксклюзив
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10 апреля 2024, 13:53  •  152093 просмотра

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10 апреля 2024, 13:01  •  138490 просмотра

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10 апреля 2024, 09:04  •  133739 просмотра

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10 апреля 2024, 06:41  •  100148 просмотра

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9 апреля 2024, 18:15  •  115985 просмотра

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БпЛА вражеских сил были обнаружены во многих регионах Украины

Вражеские беспилотники были замечены в нескольких областях Украины, в частности в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской, в разных направлениях - на северо-запад и в направлении таких городов, как Черкассы, Винница и Днепр.

Война •   •  3993 просмотра
БпЛА вражеских сил были обнаружены во многих регионах Украины

В этом году правительство Нидерландов выделит 400 миллионов евро на поддержку Украины

Нидерланды выделят 400 миллионов евро на поддержку Украины в дополнение к более 2 миллиардам евро, уже зарезервированных на 2024 год.

Война •   •  5618 просмотра
В этом году правительство Нидерландов выделит 400 миллионов евро на поддержку Украины

Российские хакеры через почту Microsoft похитили переписку чиновников США - CISA

Российские хакеры воспользовались доступом к системе электронной почты Microsoft, чтобы похитить переписку между государственными служащими и учреждениями США.

Война •   •  6235 просмотра
Российские хакеры через почту Microsoft похитили переписку чиновников США - CISA

Вьетнамскую миллиардершу приговорили к смертной казни за мошенничество на $12,46 млрд

Миллиардерша Труонг Ми Лан была приговорена вьетнамским судом к смертной казни за причастность к финансовым махинациям на сумму 12,46 миллиардов долларов США.

Новости Мира •   •  7695 просмотра
Вьетнамскую миллиардершу приговорили к смертной казни за мошенничество на $12,46 млрд

Украинские акробатки в Лас-Вегасе завоевали на международном турнире три медали

Украинские акробатки Карина Островская, Элина Козачанская и Алина Пугач завоевали золото в групповом упражнении на балансе среди женщин, серебро в упражнении на динамике и общую серебряную медаль на международном турнире в Лас-Вегасе, уступив Нидерландам.

спорт •   •  7827 просмотра
Украинские акробатки в Лас-Вегасе завоевали на международном турнире три медали

российские БпЛА направляется в Николаевскую область

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины обнаружили беспилотник, который летит из Херсонской области в направлении Николаевской области в северо-западном направлении.

Война •   •  11328 просмотра
российские БпЛА направляется в Николаевскую область

160 участников из почти сотни украинских университетов будут изучать ІТ-навыки на 10-недельном буткемпе - МОН

На второй сезон образовательного проекта "IT for Uni: Bootcamp" от Ассоциации "IT Ukraine" поступила 231 заявка из 40 городов Украины, и 160 участников из 93 университетов в течение 10 недель будут учиться у ведущих ІТ-экспертов, чтобы усовершенствовать навыки в сфере образовательных услуг, управления командой, маркетинга, диджитализации и международного сотрудничества.

Технологии •   •  11107 просмотра
160 участников из почти сотни украинских университетов будут изучать ІТ-навыки на 10-недельном буткемпе - МОН

Враг атакует: зафиксирована ракетная угроза в Днепропетровской и Запорожской областях

В Днепропетровской и Запорожской областях Украины объявлена воздушная тревога в связи с ракетной угрозой, о которой сообщили Воздушные Силы Украины.

Война •   •  14823 просмотра
Враг атакует: зафиксирована ракетная угроза в Днепропетровской и Запорожской областях

На Киевщине пиротехники ГСЧС обезвредили боеголовку ракеты Х-101

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли неразорвавшуюся боеголовку ракеты Х-101 в Вышгородском районе Киевской области, ликвидировав угрозу для местных жителей.

Война •   •  16206 просмотра
На Киевщине пиротехники ГСЧС обезвредили боеголовку ракеты Х-101

Сумщина: 4 жителя получили ранения в результате атаки рф

В Сумской области в течение суток российские оккупанты 36 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты, в результате чего в двух населенных пунктах произошло 157 взрывов и ранения получили 4 человека.

Война •   •  15223 просмотра
Сумщина: 4 жителя получили ранения в результате атаки рф