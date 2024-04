БпЛА вражеских сил были обнаружены во многих регионах Украины

160 участников из почти сотни украинских университетов будут изучать ІТ-навыки на 10-недельном буткемпе - МОН

На второй сезон образовательного проекта "IT for Uni: Bootcamp" от Ассоциации "IT Ukraine" поступила 231 заявка из 40 городов Украины, и 160 участников из 93 университетов в течение 10 недель будут учиться у ведущих ІТ-экспертов, чтобы усовершенствовать навыки в сфере образовательных услуг, управления командой, маркетинга, диджитализации и международного сотрудничества.